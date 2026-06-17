El Parlamento asturiano votará el 24 de junio el dictamen de Cerredo, que saldrá adelante pese al rechazo del PSOE

Archivo - Familiares y amigos de las víctimas durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias debatirá y votará el próximo miércoles, 24 de junio, el dictamen de la comisión de investigación sobre lo ocurrido en la mina de Cerredo, en Degaña. El documento, que previsiblemente saldrá adelante con el respaldo de toda la Cámara frente al voto en contra ya anunciado por el PSOE, cuenta únicamente con un voto particular "concurrente" presentado por Convocatoria por Asturias.

En una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz parlamentaria socialista, Dolores Carcedo, ha argumentado que la postura de su grupo es "clara" tras haber votado ya en contra en la comisión. "Vamos a votar que no en el Pleno y ahí fijaremos nuestra posición política", ha señalado, insistiendo en que el dictamen "excede los límites constitucionales" que marcan las sentencias del Tribunal Constitucional. Carcedo ha detallado que las observaciones jurídicas del letrado se realizaron "durante todo el trabajo" y constan por escrito en las actas y que la comisión decidió, bajo el argumento de que era "soberana", obviar una parte de las mismas.

Según ha remarcado el documento "no respeta el objeto de la comisión" y entra en un ámbito que no le corresponde al Parlamento asturiano, que es "el plano jurídico-administrativo". Asimismo ha afeando que el texto concluya que las responsabilidades administrativas son "inequívocas".

Carcedo ha defendido que el dictamen "no refleja ni responde de forma objetiva a lo que ocurrió en la comisión" tras escuchar a más de 80 comparecientes y contrastar una abundante documentación.

Desde el PP, el diputado Luis Venta ha afirmado que en apenas una semana "se va a certificar, a través de hechos consumados, la traición del presidente Adrián Barbón a los asturianos". Ha criticado que la votación del dictamen coincida temporalmente con la reunión bilateral sobre financiación autonómica que el Gobierno asturiano mantendrá con una delegación del Ministerio de Hacienda, sugiriendo que la FSA busca "diluir o difuminar las dos cuestiones porque ambas son una vergüenza para este Ejecutivo".

"El próximo miércoles el Gobierno y la Federación Socialista quedarán retratados de por vida, negando un dictamen que apoyará el resto de la Cámara", ha aseverado el diputado 'popular'. Para Venta, el mensaje de los socialistas es que "primero van los miembros de la FSA y los altos cargos, y después va Asturias".

Venta ha cargado contra el presidente del Principado, tachando de "bluff" e "impostada" su gestión y recordando que prometió de forma "arrogante" llegar hasta el final con la ya conocida premisa de "'caiga quien caiga'". "Era todo mentira; intentaron evitar la comisión, desacreditaron el dictamen final y ahora pasarán a la historia como los que intentan tapar todas las irregularidades que en el trágico accidente de Cerredo supuso la muerte de seis mineros", ha sentenciado.

El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha defendido la presentación de "un voto particular concurrente, que no expresa disconformidad con el texto" para subsanar dos carencias que consideran "fundamentales".

La primera de ellas es la inclusión de las responsabilidades del Ayuntamiento de Degaña y, en concreto, de su alcalde, el socialista Óscar Ancares. "Creemos que tiene una responsabilidad esencial. Su testimonio y su comparecencia fueron reveladores y auténticamente vergonzosos; la más preocupante de todas las que pasaron por esa comisión", ha afirmado Vegas, criticando que tanto el PP como el PSOE impidieran que dicha referencia constara en el dictamen definitivo debido.

"Por aquí también pasaron otros dos alcaldes del Suroccidente, la alcaldesa de Ibias (PP) y el alcalde de Cangas del Narcea (PP); y descubrimos que, igual que con el alcalde de Degaña, ninguno de ellos cobraba tributos a las minas que estaban en sus concejos, ninguno de ellos pedía licencias de actividad a las minas que estaban en sus concejos. Una situación bastante similar a la que ocurría en Degaña", ha manifestado en rueda de prensa.

La segunda cuestión que motiva el voto particular de Convocatoria por Asturias es la solicitud de un informe detallado por parte de los servicios jurídicos de la Cámara que avale la calidad técnica del documento antes de que sea sometido a posibles recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. "Estamos pisando un terreno jurídicamente complicado y el letrado mayor nos advirtió en todo momento de las sentencias del Constitucional. El resto de grupos se negaron a este informe, imagino que porque temen que el letrado les quite la razón", ha concluido.

Desde el Grupo Mixto, la diputada Covadonga Tomé ha recordado tanto el PSOE como Convocatoria por Asturias "dijeron no" a la comisión de investigación" al considerar que "no tenía mayor utilidad". La parlamentaria ha reprochado que ambas formaciones intentaron "por todos los medios presidirla para poder dirigirla", una presidencia que finalmente recayó en su propia persona.

Respecto al voto particular de Convocatoria por Asturias, Tomé ha detallado que apoyó en comisión la inclusión y reprobación del alcalde de Degaña porque les parecía "adecuado", justificando que no lo introdujeron inicialmente por entender que se trataba de una competencia municipal ajena a los fines de la Cámara.

Por el contrario, ha calificado de "absolutamente innecesario" y sin "ni pies ni cabeza" la solicitud de un informe a los letrados planteada por el grupo de Xabel Vegas. Según Tomé, la comisión ya aproximó el texto a las recomendaciones jurídicas para evitar la judicialización y ha defendido que la comisión no puede trabajar de forma "timorata" ni "con miedo". "Es un riesgo que existe y que hay que asumir sin ningún tipo de duda", ha concluido, precisando que ante posibles recursos legales corresponderá actuar a la defensa de la Cámara.