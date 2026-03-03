El paro baja en Asturias un 1,14% en febrero, con 52.242 desempleados

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de personas en el paro en Asturias ha descendido un 1,14% en el mes de febrero respecto a enero, en 601 personas, hasta alcanzar los 52.242 parados, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos anuales, el paro ha bajado en un 4,94% en febrero respecto al mismo mes del año pasado, con 2.715 desempleados menos. Por sexos, del total de parados, 21.671 son hombres y 30.571 mujeres; además 3.981 son menores de 25 años --2.243 hombres y 1.738 mujeres--.

Por sectores de actividad, el área donde se concentra el mayor número de parados es en el sector servicios, con 39.041 desempleados. Le sigue el colectivo sin empleo anterior, que suma 5.375 parados y la industria, con 3.626 desempleados. En la construcción los parados ascienden a 3.360 mientras que en agricultura son 840.