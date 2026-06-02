Asturias baja de los 50.000 parados en mayo tras registrar una caída del desempleo superior a la media nacional

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OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha descendido un 2,3% en mayo, hasta los 49.320 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En total hay 1.160 parados menos que hace un mes en Asturias, mientras que la variación anual es de 2.425 desempleados menos que en mayo del año pasado, un 4,69%.

A nivel nacional, el paro bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo.

((Seguirá ampliación))