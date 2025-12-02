El paro sube en 107 personas en noviembre en Asturias, hasta los 50.996 desempleados

Archivo - Oficina del Sepepa - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 107 personas en noviembre en Asturias en relación al mes anterior (+0,2%) hasta los 50.996 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de noviembre, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en noviembre la mayoría de veces en Asturias (25 veces) mientras que ha bajado en 4 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2023.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 3.700 parados, lo que supone un 6,8% menos.

Por sectores, el paro bajó en el colectivo sin empleo anterior, 68 menos (-1,26%), mientras que se incrementó en Servicios, 117 más (+0,31%); Industria, 40 más (+1,12%); Construcción, 15 más (+0,44%); Agricultura, 3 más (+0,35%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (37.762), Sin empleo anterior (5.343), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (855), Construcción (3.423), Industria (3.613).

En cuanto a sexos, de los 50.996 desempleados registrados en noviembre, 29.900 fueron mujeres, 24 menos (-0,1%) y 21.096, hombres, lo que supone un aumento de 131 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,6%).

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 152 parados menos que a cierre del pasado mes (-3,8%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 259 desempleados (+0,55%).

Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035) y Navarra (+253) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Madrid y Cataluña en donde menos, con retrocesos de 6.934, 3.903 y un 3.119, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En noviembre se registraron 19.347 contratos en Asturias, un 3% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 6.023 fueron contratos indefinidos, cifra un 0,7% inferior a la de noviembre del año anterior y 13.324, contratos temporales (un 4,1% menos).

Del número de contratos registrados en noviembre, el 68,87% fue temporal (frente a un 67% del mes anterior) y un 31,13%, indefinidos (el mes precedente fue un 33%).