El paro sube en 1.250 personas en octubre en Asturias hasta los 51.430 desempleados

Archivo - Un hombre pasa por una oficina del paro.- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.250 personas en octubre en Asturias en relación al mes anterior (+2,5%) hasta los 51.430 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de octubre desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en octubre en todas las ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2024

En el último año el desempleo acumula un aumento de 541 parados lo que supone un 1,1% más.

Por sectores, el paro aumentó en todos los sectores, con los repuntes más grandes en Servicios, 938 más (+2.56%); Industria, 175 más (+5.33%); Sin empleo anterior, 112 más (+1.82%); Construcción, 20 más (+0.61%); Agricultura, 5 más (+0.64%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (37621), Sin empleo anterior (6253), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (782), Construcción (3313), Industria (3461).

En cuanto a sexos, de los 51.430 desempleados registrados en octubre, 29.982 fueron mujeres, 1.503 más (+5,3%) y 21.448, hombres, lo que supone un aumento de 1.347 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+6,7%).

En octubre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 1.006 parados más que a cierre del pasado mes (+28,2%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 1.844 desempleados (+4,1%).

El paro aumentó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo Cataluña (+8.174), Comunitat Valenciana (+6.716) y Castilla y León (+4.404) donde más creció, excepto en CEUTA en donde el desempleo se redujo un 151 personas

CONTRATACIÓN

En octubre se registraron 24.464 contratos en Asturias, un 1,2% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 7.252 fueron contratos indefinidos, cifra un 11,2% inferior a la de octubre del año anterior y 17.212, contratos temporales (un 3,8% más).

Del número de contratos registrados en octubre, el 70,36% fue temporal (frente a un 66,93% del mes anterior) y un 29,64%, indefinidos (el mes precedente fue un 33,07%).