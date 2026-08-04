El paro sube en 132 personas en julio en Asturias hasta los 48.304 desempleados

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OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo del Principado de Asturias subió en 132 personas en julio en relación al mes anterior, un 0,3%, hasta los 48.304 desempleados.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 125 parados, lo que supone un 0,3% menos, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el conjunto de España, el paro subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%), y el número total de desempleados se situó en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.

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