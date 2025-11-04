El paro sube un 2,77% en Asturias en octubre, hasta los 50.889 desempleados

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha aumentado un 2,77% en Asturias en el mes de octubre respecto a septiembre, hasta alcanzar la cifra de 50.889 parados, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el décimo mes del año, el número de parados ha aumentado en 1.372 respecto a septiembre, pero en términos anuales ha descendido un 7,46%, con 4.100 parados menos que hace un año.