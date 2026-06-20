El Parque Acuático de Corvera (PACO) abre este sábado una nueva temporada: horarios y novedades

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OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque Acuático de Corvera (PACO) abre este sábado una nueva temporada y permanecerá en funcionamiento hasta el próximo 30 de agosto. El equipamiento municipal estrena mejoras en sus instalaciones y mantiene una capacidad máxima de 650 personas diarias.

Las instalaciones abrirán de forma ininterrumpida de lunes a domingo, entre las 11:30 y las 20:15 horas, mientras que el baño estará permitido de 12:00 a 20:00 horas.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, explicó que la apertura se ha realizado una vez concluidos todos los trabajos de puesta a punto.

"Nuestra prioridad era abrir cuando el parque estuviera completamente preparado y todos los servicios funcionaran a pleno rendimiento. Hemos cuidado cada detalle para ofrecer la mejor experiencia posible a quienes nos visiten. Ahora ya pueden disfrutar de él en toda su extensión", señaló.

La temporada arranca con varias novedades. Entre ellas destaca la sustitución de parte del césped natural situado junto a las piscinas por césped artificial, una actuación que facilita el mantenimiento, mejora la comodidad de las personas usuarias y evita que restos de hierba terminen en el agua.

También se han reforzado las medidas de seguridad con la instalación de una nueva valla en los accesos y se ha reorganizado el servicio de limpieza para optimizar el estado de las zonas comunes y los aseos.

Además, El PACO afronta esta nueva campaña con una plantilla de 16 trabajadores distribuidos entre los servicios de socorrismo, taquilla, mantenimiento, limpieza y restauración, contribuyendo además a la generación de empleo durante los meses estivales.

Toda la información sobre el PACO: horarios, venta de entradas a través de este enlace: https://www.corvera.es/paco-parque-acuatico-de-corvera