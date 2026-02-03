ParqueAstur abre las inscripciones para la fiesta de Antroxu, que se celebrará el 16 de febrero

Finalistas del Antroxu 2025. - PARQUEASTUR

AVILÉS 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial ParqueAstur ha abierto el plazo de inscripción para participar en la fiesta de Antroxu, que tendrá lugar el próximo 16 de febrero en la Plaza Corvera del complejo.

El evento contará con actividades dirigidas a todos los públicos, entre ellas un concurso de disfraces con premios que suman 650 euros, un espacio de pintacaras, música con DJ y una merienda.

La inscripción es obligatoria para acceder a las actividades y debe realizarse a través de la web del centro comercial. Posteriormente, las personas interesadas en participar en el concurso de disfraces deberán completar un formulario adicional para optar a los premios.

ParqueAstur ofrece en su página web y redes sociales toda la información relacionada con el programa del evento y el proceso de inscripción.