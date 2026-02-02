ParqueAstur se suma al Día Mundial contra el Cáncer con una acción solidaria junto a la AECC - PARQUEASTUR

OVIEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial ParqueAstur se unirá este miércoles, 4 de febrero, a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer con una acción solidaria en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), orientada a la concienciación, la información y el apoyo a las personas afectadas por la enfermedad.

La actividad se desarrollará en la Plaza Peña Ubiña, donde los visitantes podrán acercarse para recibir información y participar en esta iniciativa solidaria. Todas las personas que se sumen recibirán una pulsera de la AECC, un gesto simbólico con el que se pretende visibilizar la importancia de la unión y el apoyo colectivo frente al cáncer.

Con esta propuesta, ParqueAstur pretende reforzar su compromiso con las causas sociales y la sensibilización, utilizando sus espacios como punto de encuentro para promover la solidaridad y la conciencia ciudadana.

La acción se enmarca en la programación anual del centro comercial, que impulsa actividades más allá del ámbito comercial para reforzar su vínculo con la comunidad local.