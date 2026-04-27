La parte socialista del gobierno afirma que el dictamen de Tomé sobre Cerredo es "político" y tiene "juicios de valor"

Guillermo Peláez - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha vuelto este lunes, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a mostrarse crítico con el borrador del dictamen que ha elaborado la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el accidente en la mina de Cerredo, Covadonga Tomé.

En el texto se atribuyen responsabilidades personales por lo ocurrido a exconsejeros del Principado, que eran los responsables del servicio de Minas, incluidos los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí.

Peláez rechaza que se les responsabilice con los datos conocidos hasta la fecha. A juicio de la parte socialista del gobierno (el PSOE gobierna en coalición con Convocatoria-IU), el borrador elaborado por Covadonga Tomé es "político" y "de parte", contiene "juicios de valor" y no cuenta con "fundamento jurídico".

"A medida que se vayan esclareciendo y conociendo hechos y se pongan de manifiesto responsabilidades, nosotros tomaremos las decisiones pertinentes y las depuraremos", ha comentado Peláez, que considera que por lo conocido hasta el momento no se puede inferir responsabilidad alguna con el accidente en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

"Creo que ya hemos reconocido a la luz del informe de la Inspección General de Servicios que el servicio e Minas no funcionaba como debía; pero de ahí a decir que ese funcionamiento anormal del servicio causó cinco muertes hay un paso muy grande", ha argumentado.

AYUDAS

En el dictamen de Tomé se solicita al Gobierno asturiano que se constituyese de forma urgente un fondo económico de anticipos a favor de las víctimas fallecidas y heridas graves en la mina de Cerredo tanto en el accidente del 25 de agosto de 2022 como el del 31 de marzo de 2025 y sus familias.

Sobre este asunto, Guillermo Peláez decía que no veía posible adelantar a día de hoy esas indemnizaciones. Decía que no había posibilidad jurídica.

No obstante, en la tarde del viernes el Gobierno de Asturias anunció que iba a poner en marcha una nueva línea de ayudas para víctimas de accidentes laborales a la que podrán acogerse también las familias de la tragedia de la mina de Cerredo.

Peláez ha sido preguntado sobre este asunto en la rueda de prensa y sobre si ha habido un cambio de opinión en el Ejecutivo. "En ningún momento la parte mayoritaria del gobierno negó la idea de ayudas directas a familiares de víctimas de accidentes laborales", ha comentado.

Las ayudas en las que trabaja el Principado serán "absolutamente compatibles" con las indemnizaciones que puedan reconocerse en el ámbito juridiccional y administrativo, así como con los seguros de vida que puedan tener contratados las víctimas.

Peláez espera tener lista la nueva línea de ayudas "cuanto antes", si bien ha indicado que todavía ha de definirse el colectivo de los potenciales beneficiarios, así como el marco temporal que cubrirían las subvenciones. También habrá que realizar las correspondientes modificaciones presupuestarias.