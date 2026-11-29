Colas para votar en Oviedo - ÁLVARO MARÍA DE ALENCASTRE

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en Asturias para las elecciones generales de este 29 de noviembre a las 14.00 horas asciende al 44,95 por ciento, lo que supone un aumento de casi seis puntos respecto a la registrada en los comicios celebrados en julio de 2023, cuando era del 39,04 por ciento.

De esta forma, según los datos oficiales registrados a esa hora, en Asturias fueron 371.443 sufragios los contabilizados en el Principado, frente a los 326.255 registrados en las pasadas elecciones generales.

A nivel nacional, la participación en las elecciones generales a las 14.00 horas supera el 45%, lo que supone 5,2 puntos que en las de 2023, cuando fue del 40,48% a esa misma hora, según los datos ofrecidos por Ministerio del Interior y recogidos por Europa Press, con el 95,2% de las mesas analizadas y sin incluir el voto por correo.