Participantes de Enfoca Talento 10 conocen a las mentoras que les acogerán en sus empresas en Avilés

Las participantes del proyecto Enfoca Talento 10, impulsado por el área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés, han conocido este viernes a las mentoras de empresas nacionales y multinacionales del territorio que las asesorarán y acogerán en sus compañías, en un desayuno-networking celebrado en el Centro Niemeyer con la presencia del concejal Juan Carlos Guerrero.

El edil ha destacado la colaboración público-privada como clave para generar oportunidades laborales y retener el talento femenino en Avilés, resaltando la alta participación de mentoras de empresas como Randstad, Saint-Gobain, DXC Technology, Gonvarri, Acciona Construcción, Alimerka o Dupont, entre otras 17 firmas.

Las mujeres han expuesto sus proyectos profesionales mediante la técnica del 'elevator pitch', generando conclusiones positivas que visibilizan la sororidad y redes de apoyo; la próxima semana comenzará la fase de mentorización individual para orientar su desarrollo personal y profesional.