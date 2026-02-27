Participantes de Enfoca Talento 10 conocen a las mentoras que les acogerán en sus empresas en Avilés

Encuentro del Programa Enfoca Talento que se ha celebrado hoy en el Centro Niemeyer.
Encuentro del Programa Enfoca Talento que se ha celebrado hoy en el Centro Niemeyer. - AYTO. AVILÉS
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 27 febrero 2026 13:29
   OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Las participantes del proyecto Enfoca Talento 10, impulsado por el área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés, han conocido este viernes a las mentoras de empresas nacionales y multinacionales del territorio que las asesorarán y acogerán en sus compañías, en un desayuno-networking celebrado en el Centro Niemeyer con la presencia del concejal Juan Carlos Guerrero.

   El edil ha destacado la colaboración público-privada como clave para generar oportunidades laborales y retener el talento femenino en Avilés, resaltando la alta participación de mentoras de empresas como Randstad, Saint-Gobain, DXC Technology, Gonvarri, Acciona Construcción, Alimerka o Dupont, entre otras 17 firmas.

   Las mujeres han expuesto sus proyectos profesionales mediante la técnica del 'elevator pitch', generando conclusiones positivas que visibilizan la sororidad y redes de apoyo; la próxima semana comenzará la fase de mentorización individual para orientar su desarrollo personal y profesional.

