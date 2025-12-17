Parto inesperado en Oviedo: Policías Nacionales asisten a una madre y su bebé en los baños del Centro Cívico

Archivo - Centro Comercial Centro Cívico de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos Agentes de la Policía Nacional asistieron este lunes a una mujer que dio a luz de manera inesperada en los baños del Centro Cívico de Oviedo, logrando reanimar al recién nacido y garantizar la atención de ambos hasta la llegada de los servicios médicos.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, el lunes en torno a las 20.30 horas se recibió una llamada en el 112 alertando de que una mujer estaba dando a luz en los aseos del centro comercial. Hasta el lugar se desplazó una patrulla con dos agentes que localizaron a una mujer de unos 30 años en el interior de uno de los baños, en estado de gran nerviosismo y dolor, acompañada de su hija de tres años y del bebé que acababa de nacer, aún unido a la madre por el cordón umbilical.

En el lugar se encontraba también una joven que, alertada por los gritos de la menor y el rastro de sangre, accedió al baño y logró abrir la puerta, bloqueada por el peso de la madre.

Una vez en el lugar, los agentes recogieron al bebé y, al comprobar que se encontraba inerte, iniciaron de inmediato maniobras de reanimación, liberando las vías respiratorias. Tras unos instantes, el recién nacido comenzó a respirar y a llorar. Posteriormente fue colocado sobre el pecho de la madre.

Durante toda la intervención los policías permanecieron coordinados con los servicios sanitarios hasta la llegada del soporte vital avanzado. Una vez en el lugar, los profesionales médicos se hicieron cargo de la situación y trasladaron a la madre y al bebé al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde ambos permanecen "en perfecto estado" a la espera de recibir el alta hospitalaria. La menor de tres años fue entregada a su padre, que se encontraba en su lugar de trabajo y acudió al centro cívico minutos después del traslado de la madre y el recién nacido.