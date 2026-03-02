Pasa a disposición judicial el hombre detenido por la muerte de un indigente en Gijón

GIJÓN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido por matar a un indigente en Gijón ha pasado este lunes a disposición judicial, han confirmado a Europa Press desde la Comisaría gijonesa.

El arrestado, de unos 60 años, es también indigente y conocía a la víctima, que presentaba un corte en el cuello. En las inmediaciones del lugar del crimen fue hallado el arma usada. También fue detenido cerca del lugar el supuesto autor de la muerte del indigente.

Cabe recordar que fue el pasado viernes, a primera hora de la mañana, cuando la Policía recibió una llamada en la que alertaban del hallazgo del cuerpo en la calle de Alfredo Truan, muy cerca del paseo de Begoña, donde habituaba a dormir.