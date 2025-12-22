El paseo Naval abre al público con la vista puesta a acondicionar la zona colindante al Acuario

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria (en el centro), durante la visita al nuevo paseo de 'Naval Azul'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha inaugurado este lunes el nuevo paseo en los antiguos astilleros de Naval Gijón, en un espacio donde se proyecta el futuro parque empresarial Naval Azul, ligado a la economía azul principalmente.

Este acondicionamiento de los terrenos es el primero, pero no el único que se va a hacer, ya que el Ayuntamiento actuará, con cargo al presupuesto de 2026, en un espacio cercano al Acuario. Actualmente, este nuevo proyecto está en fase de redacción.

Así lo ha anunciado Moriyón, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo a la visita al paseo, con 30.000 metros cuadrados y una inversión de acondicionamiento de 680.000 euros, a lo que ha expresado su "alegría" porque sea ya una realidad.

Ha resaltado, asimismo, lo que le importa que el barrio del Natahoyo, y Gijón en general, sienta que forma parte de esto "desde el minuto uno".

"Aquí no hay secretismos ni hay cosas extrañas", ha recalcado, a lo que ha señalado que se ha cumplido "escrupulosamente" con el Plan General de Ordenación (PGO) y ha resaltado que se trata de una zona que estará abierta las 24 horas del día. "Todo el ámbito queda integrado en la trama urbana, ya no hay una separación física entre esto y el resto del Natahoyo", ha remarcado.

"Es intención de este Gobierno que las infografías se vuelvan realidad", ha añadido, con alusión a las críticas de la oposición sobre que el Gobierno solo se dedica a hacer infografías sin ejecutar luego los proyectos.

Sobre la nueva obra, ha avanzado que estiman que en el primer semestre de 2026 pueda quedar todo completado. En este caso, acondicionarán la parte que le corresponde al Ayuntamiento, colindante al Acuario, con idea de derribar un portón que es municipal y hacer que sea una zona para disfrute de la ciudadanía.

Eso sí, ha aclarado que, por el momento, ambas zonas no estarán comunicadas, ya que será dentro del Plan Especial donde se diga por dónde debe ir la pasarela de unión.

Moriyón ha incidido en que no quieren tomar decisiones que vayan a condicionar después el desarrollo del futuro parque empresarial. Ha remarcado, unido a ello, que las farolas y los bancos que se pongan aquí en el paseo, incluso las plantas, quieren que se puedan volver a utilizar, de forma que no sea un dinero "perdido".

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD

Ha incidido, al tiempo, en que la ciudad está inmersa en un proceso de transformación y esto es una parte de ello que la ciudadanía puede ver.

A mayores, ha resaltado que es la antesala de ese polo de innovación, de especialización con empresas de base tecnológica que se pretende llevar en este espacio. "Es una réplica de lo que ya se hizo en la zona Este", ha apuntado con referencia al Parque Científico y Tecnológico.

Unido a ello, ha recordado que se está tramitando el Plan Especial de este ámbito. "Mientras que administrativamente avanzamos, pues que la ciudadanía pueda disfrutar de este entorno", ha indicado, antes de agregar que todo lo que se impulsa aquí es estrictamente municipal; "llevará el sello y la financiación del Ayuntamiento".

Sobre el Plan Especial, ha asegurado que lleva una tramitación "absolutamente normal". En este sentido, ha remarcado que lleva unos meses hacerlo antes de llevarlo al Pleno Municipal para su aprobación inicial.

TERRENOS DE PYMAR

Preguntada por los terrenos propiedad de Pymar en los antiguos astilleros de Naval Gijón, ha apuntado que suponen el 40% en porcentaje de todo este ámbito.

Moriyón ha sido tajante al indicar que solo hay dos opciones; por un lado, que el Ayuntamiento compre esos terrenos a precio de tasación oficial o, si no, Pymar se tendría que incorporar al proyecto del Ayuntamiento con las cargas que ello suponga. Ha añadido que Pymar pasaría a formar parte de una junta de compensación y las cargas que le correspondan.

Junto a la alcaldesa ha hablado el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, quien ha explicado que los primeros bancos de este paseo de Naval Azul van a llegar a mediados de enero.

Hay también parte de la barandilla por colocar, ya que hubo un problema con el suministro de acero inoxidable, además de que consolidarse la pradera.

Con todo, ha apuntado que la intención del Ayuntamiento es que en el primer trimestre de 2026 se pueda hacer la inauguración definitiva, con ya todo terminado, y con la placa de inauguración que se comprometieron a poner con la Autoridad Portuaria de Gijón en el paseo de la franja litoral. También se colocará otra placa de las chaponas de Duro Felguera, unas cunas cedidas que pueden verse en el paseo.

Vinculado al nuevo paseo, Moriyón ha insistido en el proyecto de 'Naval Azul', donde se contemplan edificaciones de planta baja y planta primera, donde se ubicarán las empresas pero también usos compatibles y complementarios, como los hosteleros o comerciales.

Moriyón ha agradecido, por otra parte, el compromiso de Indra durante las sucesivas reuniones mantenidas con equipos técnicos del Ayuntamiento para la apertura de este ámbito, con el cierre perimetral modificado por parte de la empresa de defensa que ocupa desde hace unos meses el antiguo Tallerón de Duro Felguera.

La alcaldesa ha recalcado que es reflejo de ese compromiso por revitalizar todo el ámbito y que la ciudad siga siendo industrial "como corresponde y como piden los vecinos en el siglo XXI, con empresas limpias y con un ámbito que pueda ser parte del barrio", ha dejado claro Moriyón.