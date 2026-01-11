El Paseo de San Pedro de Llanes será restaurado para mejorar riego, pavimentación y mobiliario urbano

El Ayuntamiento de Llanes adjudica en 115.000 euros la recuperación medioambiental del Paseo de San Pedro. - LLANES

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha adjudicado los trabajos para la recuperación medioambiental del icónico Paseo de San Pedro de la villa llanisca, una actuación que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Llanes.

Esta actuación, licitada por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, ha sido adjudicada por un importe de 115.045,43 euros a Excavaciones Allende y Jardinor SL, con un plazo previsto de ejecución de dos meses.

Entre los problemas que actualmente afectan al paseo se cuentan el desgaste de la cubierta herbácea, la ineficiencia del sistema de riego, la presencia de charcos localizados, el deterioro del mobiliario urbano, la presencia de especies invasoras como la margarita africana (Arctotheca calendula), o el mal estado de la pavimentación y los suelos de piedra.

El principal objetivo de esta actuación recién adjudicada por el consistorio llanisco consiste en la rehabilitación y mejora del entorno del Paseo de San Pedro, garantizando su conservación y promoviendo su uso sostenible y la protección de su patrimonio natural y cultural.

Según ha detallado el consistorio, se busca la recuperación medioambiental tanto como la mejora estética y de la calidad del entorno.