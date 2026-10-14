Los paseos en barco por la ría y las visitas al Espacio Portus sumaron 6.800 usuarios

Archivo - Paseos por la Ría de Avilés. - INDIGO DIVISION SL - Archivo

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oferta turística vinculada a la Ría de Avilés cerró el verano de 2026 con cifras destacadas de participación, según ha informado la Autoridad Portuaria. Así, los paseos en barco por la ría y las visitas al Espacio Portus Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos de Avilés sumaron más de 6.800 usuarios, consolidando el interés por estas propuestas para descubrir el entorno marítimo y portuario de la ciudad.

Según datos de la Autoridad Portuaria de Avilés, los paseos turísticos registraron un total de 4.252 pasajeros entre junio y septiembre. De ellos, 2.947 participaron exclusivamente en los recorridos en barco y 1.305 realizaron las visitas al Espacio Portus incluidas en el servicio los miércoles y jueves.

Por su parte, el Espacio Portus contabilizó durante los meses de verano un total de 2.558 visitantes, según los datos de afluencia correspondientes a junio, julio, agosto y septiembre.

La iniciativa turística está impulsada por la Autoridad Portuaria de Avilés, el Ayuntamiento de Avilés y la Mancomunidad Comarca de Avilés. La prestación del servicio de paseos turísticos y atención a los viajeros correspondió a la empresa Navegastur, a bordo de la embarcación Andymar Tres, con una tripulación de 3 personas -el capitán Alejandro Catelao y las marineras Andrea Bada y Dayana Mainés- y capacidad para 22 personas.

Por su parte, las visitas guiadas al equipamiento museístico fueron realizadas por Nicolás Alonso, su responsable, y por Gabriela Álvarez Blanco.