Patrimonio da un ultimátum a la propiedad de la Torre de Tuñón para presentar el plan de consolidación tras el derrumbe

El director general de Patrimonio del Principado, Pablo León, junto a la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, este martes en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

SANTO ADRIANO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha requerido con carácter de urgencia a la propiedad de la Torre de Tuñón, en Santo Adriano, la presentación de un proyecto de acondicionamiento y rehabilitación que incluya la reconstrucción de la primera planta, que el pasado viernes sufrió un desplome parcial.

"Se ha hecho ya una inspección técnica por parte de arquitectos del Servicio de Patrimonio y estamos a la espera de autorizar ya ese proyecto que nos tiene que presentar la propiedad", ha explicado el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, a preguntas de los medios de comunicación sobre el reciente derrumbe parcial. El director general ha detallado que el Principado llevaba "más de un año" supervisando la situación y realizando requerimientos a la propiedad.

Tras el desplome de la pasada semana, el nuevo requerimiento urgente obliga a incorporar en dicha actuación la reconstrucción de la parte de la primera planta que ha sufrido el desplome, desde la reconstrucción de la fachada a la cubierta íntegra; y se ha solicitado a la propiedad que acopie los sillares que hayan caídos y que sean reconvertidos o utilizables en la obra.

El Principado se encuentra a la espera de recibir formalmente el documento para autorizarlo a la mayor brevedad posible. El objetivo, según ha detallado León, es asegurar la supervivencia de la torre y permitir que, a corto plazo, el espacio vuelva a estar en condiciones óptimas para su mantenimiento e incluso para su adaptación a nuevos usos, tal y como ha planteado la propiedad.