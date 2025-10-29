El patrimonio militar recuperado en el cerro de Santa Catalina podrá verse al completo en 2026

GIJÓN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha visitado este miércoles las baterías del cabo San Lorenzo, que han sido recientemente recuperadas como patrimonio militar del municipio gijonés.

Estas se están recuperando junto con las baterías del cerro Santa Catalina, altas y bajas. Las altas serán presentadas en semana y media, cuando acaben las obras. Así lo ha anunciado el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, que ha acompañado a la regidora durante el recorrido.

Villoria ha recordado que durante la obra aparecieron 20 metros de trinchera, que creían que se había destruido pero apareció casi intacta. Este entorno va a equiparse con equipamiento museístico y en el segundo semestre del año 2026, se organizarán visitas abiertas a la ciudadanía.

Falta por empezar, según el edil, las obras de rehabilitación del refugio antiaéreo. Asimismo, ha apuntado que la batería baja ya está abierta al público y en unos diez días será la presentación de la alta.

Moriyón ha agregado, por su lado, que "allí donde mires, en Gijón hay un proyecto en marcha". A este respecto, ha incidido en que desde el Gobierno local se atiende a los grandes proyectos pero también a la recuperación del patrimonio y a la mejora de los barrios y parroquias gijoneses.