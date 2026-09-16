Patti Smith ofrecerá un concierto gratuito en Gijón al cumplirse 50 años de su debut en España

Archivo - La cantante Patti Smith. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante, compositora y poeta estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, ofrecerá el domingo 20 de octubre un concierto gratuito en el Teatro Jovellanos de Gijón con motivo del cincuenta aniversario de su primera actuación en España.

El recital, organizado por la Fundación Princesa de Asturias dentro de la programación de la Semana de los Premios, coincidirá exactamente con la fecha en la que Smith debutó en el país, el 20 de octubre de 1976, en el Pabellón del Club Juventud de Badalona.

La propia artista recordó esta efeméride el pasado abril, al conocer la concesión del galardón. Entonces expresó su deseo de llegar a Asturias antes de la ceremonia de entrega de los premios debido a que el 20 de octubre se cumplirían "exactamente cincuenta años" de su primer concierto en España.

Patti Smith estará acompañada sobre el escenario por el Patti Smith Quartet, integrado por Tony Shanahan, Jesse Smith, Jackson Smith y Seb Rochford. Junto a la banda, interpretará algunas de las composiciones más representativas de su trayectoria, combinadas con poemas, reflexiones y homenajes a las figuras musicales, artísticas y literarias que han influido en su obra.

En aquel primer concierto en España, Smith actuó ante unas 5.000 personas para presentar 'Radio Ethiopia', su segundo LP. Durante la actuación también sonaron temas de su primer disco, 'Horses', publicado un año antes, así como versiones de grupos como The Velvet Underground y The Rolling Stones.

La prensa de la época calificó aquella cita como "el primer concierto de rock'n'roll que se ha visto y oído en este país" y definió a la intérprete como "energía humana pura".

Además, la galardonada contará con un espacio dedicado a su trayectoria en un emplazamiento de la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo. La instalación permitirá al público aproximarse al universo poético, artístico y biográfico de Patti Smith a través de diferentes elementos y referencias a sus influencias musicales, artísticas y literarias.

SEMANA DE LOS PREMIOS

El concierto se enmarca en la Semana de los Premios, el programa cultural que organiza la Fundación Princesa de Asturias durante los días previos a la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor de Oviedo.

La Fundación programa desde 1996 actividades en distintas localidades asturianas para acercar a la ciudadanía la figura y las aportaciones de los premiados en ámbitos como la ciencia, la cultura y otras áreas de conocimiento.