Patxi López - CAPTURA DE LA CUENTA DE YOUTUBE DE LA FSA-PSOE

GIJÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y candidato al Congreso por Bizkaia, Patxi López, ha aprovechado su intervención en un mitin en Gijón (Asturias) para hacer un llamamiento al voto útil. Ha insistido en que en las elecciones generales del 29 de noviembre la única papeleta que sirve para un Ejecutivo progresista y para que Pedro Sánchez siga siendo presidente es la del PSOE.

"Hay muchas papeletas, pero solo una garantiza directa mente que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del gobierno, que es la del PSOE. No hay más", ha subrayado. Ha reconocido que en Euskadi le dicen mucho que PNV o Bildu pueden a apoyarlo. "Ya, ya, pero después de negociar no se qué...", ha comentado. Por ello, ha hecho un llamamiento a votar "sin intermediarios" por un gobierno progresista. "Os necesitamos", ha subrayado.

El político vasco ha elogiado a Pedro Sánchez, del que ha dicho que ha aplicado directamente la máxima de la socialdemocracia. "Que cada uno aporte según sus posibilidades y reciba según sus necesidades", ha apuntado.

Ha reconocido López que hay quien reprocha a los socialistas que podían haber hecho más en el Gobierno. "Con lo que teníamos en el Congreso hemos llegado bastante lejos, pero queremos ir más lejos. Y queremos ir más rápido. Y para eso necesitamos una mayoría progresista mayor de la que hemos tenido ahora", ha argumentado.

Para ello, ha dicho que el día de las elecciones es fundamental que "nadie se puede quedar en casa". "En estas elecciones nos lo jugamos todo", ha remarcado.

En su intervención López también ha cargado contra PP, Vox y sus líderes. Del candidato a la Presidencia por el PP, Alberto Núñez Feijóo, López ha bromeado diciendo que "cada vez que abre la boca le da una mala noticai a alguien".

Le ha reprochado que no quiera subir el salario de los trabajadores, que pretenda recortar en pensiones o que busque terminar con el derecho a una muerte digna. El socialista ha cuestionado también la política de vivienda del PP, señalando que Feijóo prometió construir un millón de viviendas pero luego negó haberlo dicho. "¿Y para qué queremos un millón de viviendas si nadie las puede pagar? Lo que necesitamos es vivienda pública", ha dicho.

Pero además, ha advertido de que la alianza entre PP y Vox supone un peligro mayor, calificando a este último de tener "una motosierra mucho más potente". El candidato ha denunciado que en Castilla y León "ha vuelto la censura a la cultura" con prohibiciones de obras de teatro, además de la eliminación de recursos contra la violencia machista y medidas de emergencia climática. "Y como no creen en la memoria democrática, se están cargando las leyes de memoria en todo el país", ha concluido López sobre las políticas de la coalición PP-Vox.

Patxi López ha participado en un mitin en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, en el que también han tomado la palabra la cabeza de lista al Congreso de los Diputados y vicesecretaria general y de Acción Política, Adriana Lastra, el secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón y el candidato al Congreso Manuel Vallina-Victorero.