El peaje del Huerna alcanza los 16,20 euros tras una nueva subida en 2026

OVIEDO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El peaje del Huerna, en la AP-66 entre León y Campomanes, se ha incrementado un 3,64% al inicio de 2026, hasta alcanzar los 16,20 euros por trayecto para vehículos ligeros, según las tarifas actualizadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y publicadas por Aucalsa, concesionaria de la autopista asturleonesa.

Desde el 1 de enero, los vehículos que transiten por la principal vía de conexión entre Asturias y la meseta afrontarán un incremento de 60 céntimos en el importe que hasta ahora se venía abonando, que para vehículos ligeros era de 15,6 euros.

Para vehículos pesados el precio del peaje completo oscila entre los 11,7 euros y los 15,05 euros por trayecto según su tamaño y características.

Para 2026 se mantienen las bonificaciones aprobadas para la AP-66, de un 60% para vehículos pesados y del 60% desde el tercer recorrido completo en el mes con telepeaje para vehículos ligeros. En este caso, una vez completado el tercer recorrido del mes, se aplica una bonificación del 15% en el primero y del 30% en el segundo.