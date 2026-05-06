Pedir cita médica en Gijón, Carreño y Villaviciosa: El Principado extiende el asistente virtual 'Noah'

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra (centro), durante una prueba del asistente virtual de citas de IA 'Noah' en Atención Primaria, en Gijón. - EUROPA PRESS
GIJÓN, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha destacado este miércoles que el asistente virtual de citas de IA 'Noah' en Atención Primaria ha comenzado en este día a funcionar en Gijón, Carreño y Villaviciosa, tras su prueba de pilotaje en Langreo.
Saavedra, en rueda de prensa en el Centro de Salud Severo Ochoa de Gijón, acompañada de la subdirectora de Atención Primaria y Salud Pública, Carmen Menéndez, ha señalado que, de esta forma, más de 300.000 personas tendrán posibilidad de pedir cita en una veintena de centros de salud de estos concejos.
Al tiempo, ha resaltado que empezó en Langreo el pasado marzo, a lo que ha asegurado que ha supuesto un avance "significativo" en todo lo que supone accesibilidad, de manera que los usuarios puedan acceder de una forma fácil a los servicios de Atención Primaria.
Para acceder a él, solo es preciso llamar al teléfono 984 278 000, donde un agente virtual gestionará la cita y buscará dar una solución. La consejera ha incidido en que, al ser una llamada telefónica, sirve para cualquier persona, con independencia de la edad. A esto ha sumado que puede usarse las 24 horas, los 7 días de la semana.
Eso sí, ha dejado claro que esta herramienta no ha venido a sustituir a nadie, sino a descargar de ciertas tareas al personal administrativo, con lo que es un complemento.
Se ha remitido, además, a los datos de Langreo, donde la experiencia, según ella, fue "positiva. En concreto, hasta el pasado 4 de mayo, se han gestionado 5.125 citas en la Cuenca del Nalón, de las que un 57,66 por ciento fueron para la asignación de cita y un 24 por ciento citas urgentes derivadas al personal administrativo. Además, un total de 189 llamadas fueron transferidas al 112 al necesitar atención sanitaria inmediata.
Por otra parte, ha apuntado que el sistema se va actualizando para adaptarse ante incidencias encontradas. Ha insistido, en este sentido, en que se consigue agilizar la atención y que el personal administrativo se pueda dedicar a otras cuestiones.
"Vivimos en una revolución tecnológica", ha resaltado, a lo que ha señalado que esta que va a plantear retos, pero también va a dar muchísimas oportunidades. Asimismo, se ha mostrado convencida de que 'Noah' va a ser una herramienta "imprescindible" para una sanidad más accesible y moderna.
Ha llamado la atención, además, sobre que 'Noah' es como si hablaras con un administrativo, ya que te entiende y te va dirigiendo hacia lo que tú necesitas. Como es un teléfono, cualquiera que puede usar uno, lo puede utilizar.
A futuro, ha avanzado que el objetivo es seguir extendiendo este asistente virtual a más áreas sanitarias, de forma que a principios de 2027 sea una herramienta implantada en toda Asturias. Inicialmente, se llevará en una nueva fase a Avilés. Al tiempo, no ha descartado que más adelante se pueda hacer uso de él en hospitales.
UN MINUTO DE MEDIA
Menéndez, por su parte, ha explicado que es una herramienta que ayuda a trabajar más adecuadamente. "No viene a sustituir a nadie", ha reiterado.
Ha remarcado, también, que es una solución de asistencia virtual, construida sobre plataforma de alta exigencia, y que, a diferencia de las tradicionales, utiliza y entiende lenguaje natural. Se podrá acceder a través de llamada, pero también se derivarán a él llamadas cuando estén saturadas las centralitas de los centros de salud.
Menéndez ha destacado que para profesionales y pacientes reduce el tiempo medio de gestión de la cita, además de que mejora la eficiencia y elimina citas perdidas. A esto ha sumado que da información homogénea a todos y busca eliminar tareas a la unidad administrativa para atender a la persona que va presencialmente.
En cuanto a la experiencia de Langreo, ha resaltado que ha sido "muy, muy positiva", con un tiempo promedio de un minuto de gestión de citas. Ha aclarado que se trata de una negociación flexible de cita, de forma que se puede pedir otra fecha si la primera que ofrecen no le conviene al paciente.
También ha recalcado que cada vez este asistente virtual identifica mejor las causalidades para ver quién necesita más la cita y ha considerado que ha habido una buena adaptación del personal a esta herramienta. En este sentido, ha asegurado que no ha habido grandes incidencias.
En total, se han atendido en Langreo más de 386 horas de conversación, siendo los menores de 65 años quienes más han hecho uso del asistente virtual. En el caso de Gijón, Carreño y Villaviciosa, ha señalado que ya están dando citas a través de 'Noah' "con normalidad".