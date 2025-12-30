Pedro Vicente Martín, nuevo director regional de Mapfre en la zona Norte. - MAPFRE

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pedro Vicente Martín ha sido nombrado director regional de Mapfre en la zona Norte. Esta dirección regional es una de las 19 creadas recientemente por Mapfre en el nuevo diseño de su estructura territorial, con el que se pretende, entre otros aspectos, reforzar la cercanía con el cliente. Esta nueva dirección regional comprende las provincias de Asturias, Cantabria y León.

Pedro Vicente (Salamanca, 1973) ha sido durante los últimos 4 años el director del negocio agropecuario en Mapfre España. Con una trayectoria en la empresa de más de 25 años, ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en la compañía, entre otros, director de la red agencial de Mapfre en Portugal (2019-2021) o gerente territorial en Lisboa 2015-2019 (Portugal).

La nueva configuración territorial que Mapfre pone en marcha en 2026 tendrá un foco más comercial, centrándose en el desarrollo del negocio y en la captación de nuevas oportunidades, estando más cerca de los clientes y ofreciéndoles soluciones más personalizadas y efectivas.

Esta estructura comercial, que es más ligera que la anterior, está formada por 19 direcciones regionales, que se distribuyen en función de diferentes factores, como, por ejemplo, el territorio, la afinidad regional, proximidad, población, volumen de negocio o potencial de crecimiento.