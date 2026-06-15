Peláez asegura que es "pronto" para saber si se van a perder fondos europeos: "Yo no lo daría por supuesto"

Los consejeros Guillermo Peláez y Alejandro Calvo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha asegurado que "es pronto" para saber si se van a perder fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR), asegurando que "no lo daría por supuesto". El Gobierno, ha remarcado, continúa trabajando en "garantizar la máxima absorción" de los fondos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha explicado que los ministerios están flexibilizando las condiciones pactadas con las comunidades autónomas una vez que han acreditado ante la Comisión Europea que no tienen que devolver fondos porque "los hitos del país, de toda España, están cumplidos".

El consejero ha subrayado que el Gobierno asturiano ha conseguido "un grado de ejecución casi garantizado del 80%" y que, sumando el 10% de los remanentes de gestión, se llegará a que "el programa prácticamente estará cumplido un 90%". Peláez ha insistido en que "en ese 10% podamos aprovechar esa flexibilidad y apurar al máximo la ejecución" de los proyectos pendientes.

El titular de Hacienda ha reivindicado el éxito del programa destacando que "Asturias crece por encima de la media de la Unión Europea", con datos que muestran "32.000 personas trabajando más que en el 2019" y un crecimiento de la población. El consejero ha subrayado que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia "ha sido un éxito si analizamos los datos macro" y ha contrastado esta estrategia, diseñada para salir de las consecuencias de la pandemia del Covid-19, con la crisis de 2008, cuando "se decidió abordar exclusivamente desde el prisma de la consolidación fiscal y nos condenaron a una década perdida".