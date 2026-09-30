Peláez destaca la "ambición" del decreto estatal de vivienda y pide su ratificación parlamentaria

Archivo - El consejero de Hacienda y portavoz del Principado, Guillermo Peláez, durante su atención a los medios de comunicación esta tarde. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha valorado positivamente el real decreto ley sobre vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros y ha destacado medidas como el refuerzo de la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, la limitación de la compra especulativa por parte de fondos de inversión, la aplicación del IVA a los pisos turísticos y la protección del parque público de vivienda.

Peláez ha señalado que el problema de la vivienda "se ha convertido ya en una verdadera crisis" y ha considerado que el decreto responde a la necesidad de "garantizar el derecho a una vivienda digna a través de medidas políticas concretas". En este sentido, ha afirmado que el Principado había pedido "ambición" al Gobierno central y ha reconocido que las medidas aprobadas "lo han sido".

El consejero ha recordado que las medidas estatales deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados y ha apelado a "la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios" para que el decreto sea ratificado.

Asimismo, ha señalado que las medidas son "coherentes" con la política de vivienda del Principado, que incluye el objetivo de alcanzar 15.000 viviendas públicas en diez años y duplicar las ayudas al alquiler hasta los 30 millones de euros para atender a 10.000 familias el próximo año.