Peláez dice que no pedirán la celebración del CGPFF hasta no contar con una propuesta que beneficie a Asturias

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en la comisión parlamentaria. - CAPTURA WEB JGPA.

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Pelaéz se ha referido a la negociación de la financiación autonómica y ha indicado que "presume que probablemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera se retrase por el marco electoral autonómico que hay encima de la mesa con esas elecciones en Castilla y León, con esas elecciones en Andalucía donde la vicepresidenta va a ser va a ser candidata. Ha añadido que, "no obstante, como Gobierno del Principado, no pedirá su celebración si no hay un cambio sustancial en la propuesta que tenga el sí de Asturias".

"Convocar un consejo para votar que no, no nos parece que sea prudente. Pediremos la celebración cuando haya algo que beneficie Asturias y que sea de nuestro interés votarlo", dijo el consejero.

Guillermo Peláez ha acusado al PP de estar "intentando hacer de la financiación autonómica un caballo de batalla contra el gobierno del Principado de Asturias que no pueden compartir".

"No entiendo de verdad dónde quieren ustedes buscar la fricción Creo que siguen ustedes en shock de ver que nosotros defendemos los intereses de Asturias por encima de cualquier otra conexión partidista porque está claro que ustedes no serían capaces de hacerlo", dijo el consejero ante las críticas del diputado del PP, Andrés Ruiz.

Así, el titular de Hacienda ha insistido en que desde el Gobierno asturiano "no entiende por qué no en una cuestión tan importante como es la financiación autonómica el PP no puede apoyar al gobierno del Principado de Asturias cuando ha sido muy claros en la defensa de los intereses de Asturias".

Ha indicado que en este momento no hay una negociación abierta, aunque si es verdad que hay conversaciones informales "como no podía ser de otra forma con la Secretaría de Estado de Hacienda pero no hay una negociación abierta". Ha añadido que el Ministerio dijo que iba a convocar a las comunidades autónomas de manera bilateral para informarle sobre el modelo y para escuchar sus propuestas y todavía no han recibido esa convocatoria formal.

Ha reiterado Peláez que negociarán con el Ministerio sobre la base de la defensa de los intereses de Asturias, como no podía ser de otra forma en el marco de los acuerdos adoptados con las fuerzas políticas de la Junta General y ratificados en esta misma legislatura y en el marco también de la Declaración de Santiago.

"Ese es el marco en el que negociaremos la reforma del modelo de financiación autonómica", ante la pregunta del diputado del PP, Andrés Ruiz que ha pedido al consejero que aclare si va a pedir "un sistema justo o un sistema diseñado a medida de los intereses políticos de Sánchez".

Ruiz ha asegurado que si el Gobierno del Principado no pide la celebración del CGPF porque "no quiere votar que no a Pedro Sánchez".

RETIRADA DE UNA PREGUNTA

Peláez ha afeado al PP que retirase la pregunta sobre cómo valora la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025 "diez minutos antes de la comisión cuando toman conciencia del 'zasca' tan tremendo que les va a quedar en la respuesta", "llama poderosamente la atención", dijo el consejero.

Esta respuesta del consejero fue considerado un "acto de chulería" por parte del diputado 'popular', Andrés Ruiz. "Disculpe que se haya hecho esta mañana, pero en ningún caso es porque tema su respuesta y ya se que usted se tiene en alta estima, pero este diputado no retira preguntas por miedo a su excelentísima oratoria", dijo Ruiz.