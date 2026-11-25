Archivo - Centro de Menores de Sograndio, en Oviedo - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS - 9

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha eludido este miércoles dar plazos acerca del proceso para la provisión de la nueva dirección del Centro de Menores de Sograndio, en Oviedo, tras la dimisión de la última responsable tras llevar menos de un mes en el cargo.

"No podemos dar ahora un plazo, nosotros sí que vamos a intentar que sea a la mayor brevedad posible para que la situación de la plaza vacante sea por el menor tiempo posible", ha dicho Peláez a preguntas de los periodistas en Oviedo.

Tras la dimisión de la última directora, el dirigente asturiano ha dicho que el centro cuenta con una dirección interina. "El equipo coordinador, conjuntamente con el servicio de justicia del menor, son quienes asumen esas tareas" en el centro mientras se resuelve la situación de vacante, ha comentado.

Además, Peláez ha saludado la propuesta de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS para crear también una doble dirección en el centro en el centro, una de ellas educativa.

"Es algo que ya valoramos en la modificación del decreto que regula Sograndio, la posibilidad de crear quizás también una subdirección. Desde luego lo que plantea no suena descabellado, no suena mal", ha señalado Peláez.