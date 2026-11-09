Peláez: "Grupos como Núcleo Nacional no nacen del aire, sino que responden a la labor de determinadas formaciones"

Cartel en la sede de Núcleo Nacional. - Gustavo Valiente - Europa Press

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha expresado la preocupación del Ejecutivo autonómico tras la reciente operación policial contra miembros de Núcleo Nacional, con base judicial en Gijón, y ha advertido sobre la proliferación de grupos de extrema derecha que ha asegurado "no nacen del aire".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Peláez ha insistido en que estos grupúsculos "no nacen del aire", sino que responden a la labor de determinadas formaciones políticas que justifican y alientan discursos xenófobos, racistas, contrarios a la inmigración y opuestos a la diversidad sexual y de género.

Asimismo, ha advertido de que la normalización de tales posturas en instituciones parlamentarias como la Junta General del Principado acaba permeando en la sociedad, especialmente entre la juventud.

Esta situación, según ha explicado, provoca que los más jóvenes asuman como habituales comportamientos que se deberían desterrar y desechar.

Frente a este fenómeno, el representante del Gobierno asturiano ha apelado a la responsabilidad de los demócratas para censurar de forma tajante estas actitudes y discursos. En el ámbito político, ha abogado por combatir la proliferación de la extrema derecha mediante una "política útil" que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía, línea en la que se enmarca la elaboración de los presupuestos regionales para el año 2027.

El portavoz institucional ha calificado de "extraordinariamente preocupante" la detección de este tipo de actividades y el posible reclutamiento de integrantes en la comunidad. En este sentido, ha instado a la sociedad a reflexionar ante una realidad que se consideraba "totalmente extinguida" dentro de un marco democrático.