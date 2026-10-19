Peláez ofrece diálogo a los grupos parlamentarios para negociar los presupuestos de 2027

Rueda de prensa del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y del consejero de Ciencia, Borja Sánchez, posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Principado, Guillermo Peláez, ha afirmado este lunes que el Gobierno asturiano afronta el inicio de las conversaciones sobre los presupuestos de 2027 con la mano tendida al resto de fuerzas políticas. Ha anticipado un contexto macroeconómico caracterizado por una estabilidad del crecimiento económico regional entorno al 2%, tras varios años por encima de esa cifra.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes, al ser preguntado, Peláez ha evitado ofrecer más detalles concretos del marco macroeconómico antes de trasladárselos formalmente a los grupos parlamentarios en los encuentros programados. Sin embargo, ha subrayado que las cuentas autonómicas volverán a situar el foco en el refuerzo del estado del bienestar, con especial énfasis en las áreas de educación, sanidad, derechos sociales y políticas de vivienda.

En relación con las medidas fiscales avanzadas en el Debate de Orientación Política, el portavoz ha señalado que existe margen para la negociación parlamentaria. "Creo que hay espacio, como ha habido siempre, a escuchar las propuestas de aquellos que de verdad quieran colaborar y contribuir a tener el mejor presupuesto que Asturias necesita", ha afirmado.

En cuanto a los plazos de tramitación de las cuentas, Peláez ha destacado la intención del Ejecutivo autonómico de presentar el proyecto de presupuestos en la Junta General antes de lo que se hizo el año pasado.