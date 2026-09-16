Peláez (PSOE) ve al PP en una "posición incómoda" al ver que el Principado rechaza el modelo de financiación autonómica

Mesa de financiación. - PRINCIPADO

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de Asturias, Guillermo Peláez, ha asegurado este miércoles que ve al PP Asturiano en una "posición incómoda" al comprobar que el Gobierno asturiano finalmente votará en contra del nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ejecutivo central.

En unas declaraciones a los medios al término de la reunión de la mesa de financiación autonómica, en la que participaron representantes de PSOE, PP, IU-Convocatoria por Asturies y el Grupo Mixto, Peláez ha asegurado que el PP se encuentra "absolutamente fuera de juego" tras haber comprobado la postura "firme" del Principado en contra de la propuesta de financiación.

El titular de Hacienda ha rechazado las críticas del diputado del PP Andrés Ruiz, quien ha asegurado que Peláez "es preso de lo que está ocurriendo a nivel nacional y no quiere cruzar la línea de posicionarse políticamente de verdad en contra". El consejero ha defendido que las motivaciones del Principado han quedado "perfectamente explicadas y fundamentadas en los análisis técnicos expuestos por la Consejería" y ha recordado que el rechazo manifestado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha sido coherente con el acuerdo parlamentario suscrito en Asturias e impulsado por el presidente asturiano, Adrián Barbón.

Como en ocasiones anteriores, Peláez ha explicado que la fórmula de reparto planteada por el Gobierno central no atiende a las necesidades del Principado, ya que se centra en medir la capacidad fiscal de las comunidades autónomas en lugar de ponderar sus necesidades reales de gasto. Asimismo, ha expresado que, si dependiera del Ejecutivo regional, este modelo no saldría adelante en los términos actuales y ha instado a la oposición a mantener una postura "leal" con los intereses autonómicos por encima de discrepancias partidistas.

Respecto al recorrido de la medida, el consejero ha apuntado a la dificultad de que la reforma del sistema pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, atendiendo a los plazos previstos para la tramitación administrativa y el posterior debate en las Cortes Generales.

EL PP PIDE A LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS ASTURIANOS QUE VOTEN EN CONTRA

Al término del encuentro, el diputado Andrés Ruiz ha cuestionado la posición que adoptarán los socialistas asturianos en la votación parlamentaria, instando a la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) a actuar con independencia respecto al Gobierno central y votar que no al modelo de financiación.

Además ha criticado la "incertidumbre" que a su juicio rodea los fondos adicionales vinculados al modelo de financiación. "Llega un punto en el cual no saben ni siquiera qué explicar, porque no existe ningún tipo de dato mínimamente certero sobre las cantidades, sobre los repartos, sobre los fondos adicionales", ha lamentado. Es por ello que el parlamentario 'popular' ha pedido que la consejería se ponga "a funcionar" para saber la realidad numérica de la que se está hablando ante unas explicaciones "que llegan a ser peregrinas" porque "no hay datos a los que aferrarse".

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), ha pedido una financiación que tenga en cuenta las necesidades de gasto y de inversión de las comunidades autónomas y ha rechazado el actual modelo, "absolutamente inaceptable" para Asturias por perjudicar "clarísimamente" al Principado.

A su juicio, este modelo "va claramente para beneficiar a comunidades autónomas, en concreto a Cataluña" y por tanto desde Foro no ven "nada positivo" en el modelo. Pumares ha pedido a todos los diputados asturianos en el Congreso que voten en contra del modelo.

IU CREE QUE ASTURIAS DEBERÍA APOYAR EL MODELO DE FINANCIACIÓN

Al término de la reunión, el diputado de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha manifestado que su formación respalda el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque ha reconocido que tiene aspectos "mejorables" y ha lamentado que las comunidades autónomas del Partido Popular que firmaron la Declaración de Santiago en contra del modelo hayan dejado a Asturias "sola" en la negociación.

El parlamentario ha destacado que el nuevo modelo supone una inyección de fondos significativa para las autonomías, ya que "inyecta 21.000 millones a las comunidades autónomas, millones que van a ser importantísimos para nuestro Estado del Bienestar". Vegas ha subrayado que Sumar respaldará la iniciativa en el Congreso de los Diputados, considerando que representa una mejora respecto al sistema anterior.

Respecto a la posición de Asturias, Vegas ha expresado su esperanza en que la comunidad autónoma acabe adhiriéndose al nuevo modelo, teniendo en cuenta el fondo de compensación incluido para que las comunidades que no alcancen la media puedan equipararse.