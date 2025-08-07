Peláez replica a Pumares que con su rechazo a la reforma fiscal, se posiciona del lado de los intereses de menos del 1 %

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, a la entrada del pabellón del Principado del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', durante la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias. - EUROPA PRESS

El Principado pide la derecha dejar la confrontación y sumarse al Gobierno en el rechazo al cambio de financiación autonómica

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha contestado este jueves al secretario general de Foro Asturias y diputado regional, Adrián Pumares, que la subida que lleva implícita la propuesta fiscal del Gobierno asturiano supone un incremento de medio punto a las rentas de más de 175.000 euros, "donde no se sitúa ni el uno por ciento de los contribuyentes.", ha recalcado

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el pabellón del Principado del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', sobre el rechazo de Pumares a apoyar cualquier propuesta que implique subidas de impuestos.

Peláez ha defendido que la reforma fiscal que llevarán al Parlamento autonómico es una bajada de impuestos que beneficiará al 80 por ciento de los contribuyentes que perciben rentas de menos de 35.000 euros, "clases medias y trabajadoras", ha remarcado.

Por este motivo, ha recalcado que quienes están en contra tendrán que explicar muy bien su voto, "porque es difícil de entender que estén todo el día reclamando rebajas de impuestos y cuando el Gobierno del Principado de Asturias pone encima de la mesa una reforma fiscal que va a beneficiar al 80 por ciento de los contribuyentes, a las clases medias y trabajadoras, lo rechacen argumentando que le subimos medio punto a las rentas de más de 175.000 euros, donde no se sitúa ni el 1 por ciento".

"Ellos verán lo que hacen", ha retado el consejero, quien ha opinado que, en todo caso, se están retratando, al buscar beneficiar o defender los intereses exclusivamente de menos del uno por ciento más pudiente de la región. "Nosotros estamos con las clases medias y con las clases trabajadoras", ha dejado claro.

Por otra parte, sobre la afirmación de Pumares de la falta de voz del Gobierno regional ante los cambios en la financiación autonómica, el consejero ha reivindicado que tanto él como el presidente regional, Adrián Barbón, han expresado ya en múltiples foros "con absoluta claridad y rotundidad" que rechazan que una comunidad autónoma salga del régimen común.

"Rechazamos la extensión del régimen foral a Cataluña y lo que queremos es una reforma del modelo de financiación autonómica que atienda los intereses de Asturias y que, por tanto, responda a ese acuerdo parlamentario que hay en la Junta General, que se materializó en la Declaración de Santiago con otras siete comunidades autónomas", ha remarcado.

Peláez ha animado a las fuerzas de la derecha a dejar de buscar la división y aliarse con el Gobierno en esa defensa de los intereses de Asturias. "Son incapaces porque no están cómodos en el consenso", ha sostenido el consejero sobre los partidos de la derecha.

Ha reiterado, no obstante, su petición de apoyo al Gobierno del Principado de Asturias en esta posición, que es la que, según él, defiende los intereses de la región y les ha alentado a que "no busquen en este tema la confrontación".