Peláez valora la estabilidad que garantizan las cuentas para 2026

El presidente del Principado, Adrián Barbón, felicita al consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, tras la aprobación de los presupuestos del Principado para 2026 en el pleno de la Junta General. - PRINCIPADO

OVIEDO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del gobierno, Guillermo Peláez, valoró este martes la estabilidad que garantiza para Asturias la aprobación de las cuentas de 2026, frente a la situación que afrontan otras comunidades que se ven obligadas a convocar elecciones. "En Asturias somos capaces de dialogar, de conformar mayorías y de aprobar siete presupuestos consecutivos", ha señalado Guillermo Peláez.

El pleno de la Junta General dio luz verde este martes al proyecto de ley de presupuestos para el próximo año, dotado con 6.993 millones para reforzar los servicios públicos, ahondar en la vía fiscal asturiana e impulsar la inversión productiva.

"La estabilidad que aportan los presupuestos se traduce en que Asturias crece económicamente, que hay un desarrollo industrial vinculado al conocimiento y a la I+D+i; en los datos de empleo y en el crecimiento demográfico", indicó el consejero.

Peláez aseguró que el gobierno siempre tiene la mano tendida para alcanzar consensos en beneficio de la ciudadanía, tal y como demuestra la aprobación de las cuentas para 2026. Por el contrario, ha lamentado la actitud del Partido Popular durante la tramitación del proyecto de ley.

"El PP le dio la espalda al presupuesto, no quiso negociarlo, no hizo ni una sola propuesta, solo porque nuestra propuesta fiscal incluía un 0,5% más de tributación para las rentas de más de 175.000 euros", concluyó.