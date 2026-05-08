Peláez vuelve a pedir a la Seguridad Social que asume su responsabilidad respecto al viejo HUCA

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OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha vuelto a reclamar este viernes a la Seguridad Social que asuma su responsabilidad, como está haciendo el Principado, en el viejo Huca para poder minimizar los problemas de convivencia en la zona.

Así el consejero ha indicado que en la Tesorería General de la Seguridad Social deben ser conscientes de que "posiblemente no sea posible esperar a que se complemente el desarrollo urbanístico para derribar aquello, sino que debe anticiparse" ya que eso "limitaría, minimizaría o acabaría con los problemas de convivencia y permitiría llegar a la segunda pantalla sin que los vecinos de Oviedo tengan que sufrir que esté allí la Residencia".

"Evidentemente es un gobierno del mismo color político, pero nosotros defendemos los intereses de Asturias. Más allá de una negociación política entre dos gobiernos, lo que es una negociación técnica entre administraciones", dijo.

Ha recordado el consejero que hay dos planos de actuación en el Cristo Buenavista: el primero es el de cortar cuanto antes la degradación que supone en la convivencia para el barrio tener esos edificios abandonados y un segundo plano que es el urbanístico, el decidir que se hace con esa parcela y que se va diseñar allí.

"Este Gobierno está a punto de adjudicar un PERI para decidir qué es lo que vamos a hacer allí para transformar esa parcela en una realidad. La otra parte de la parcela, nosotros lo que pedimos a la Seguridad Social es que sean conscientes de que deberían, al igual que hace el Principado de Asturias, asumir la responsabilidad sobre lo que está generando un daño de convivencia ahora mismo, que es el edificio de la residencia, que no tiene otro destino que sea su derribo", dijo el consejero.

Ha sido en respuesta al diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, que ha preguntado al consejero sobre la fecha concreta de comienzo de los derribos de los edificios propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social en los terrenos de El Cristo-Buenavista.

Cuervas-Mons ha manifestado que este es el asunto más importante que afecta a la ciudad de Oviedo que arrastra a su vez otros temas de la misma importancia, como son la unificación de las sedes judiciales o el futuro desarrollo del Campus del Cristo.

El diputado del PP ha recordado una recientes declaraciones de Peláez urgiendo a la Seguridad Social a que se implique en el proyecto del Cristo y agilice los derribos. "¿Qué quiere decir esto?. Pide una implicación a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿es que el Gobierno de la Nación no está implicado en el proyecto del Cristo de Buenavista?", ha preguntado Cuervas-Mons.

El parlamentario del PP, que ha vuelto a pedir la dimisión del consejero, ha manifestado que "todo el mundo sabe en esta ciudad que lo que ha ocurrido aquí durante décadas es una vergüenza absoluta".