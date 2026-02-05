Una pelea de madrugada en las fiestas del Socorro de Luanco se salda con cuatro heridos y dos detenidos

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes han resultado heridos de diversa consideración y dos han sido detenidos tras una reyerta que tuvo lugar cerca de las 5 de la madrugada en el muello de Luanco, coincidiendo con la celebración de la verbena de las fiestas del Socorro.

Según informa la Guardia Civil a Europa Press, a las 4:55 horas la Benemérita tuvo conocimiento de una pelea entre varias personas en la zona del muelle de Luanco. Trasladadas patrullas de la Policía Local y Guardia Civil de dicha localidad, al llegar al lugar ya se encuentran servicios médicos atendiendo a un varón, victima de agresión con arma blanca, siendo trasladado posteriormente en UVI Móvil al Hospital de San Agustín.

Tras recabar las primeras informaciones de testigos de los hechos, resultó la implicación de cinco personas de los cuales cuatro presentan lesiones de distinta consideración.

Por parte de la Policía Local de Luanco, se procedió a la detención "in situ" de una primera persona de 21 años de edad y vecino de Gijón por su participación en la pelea y tras diversas gestiones por parte de la Guardia Civil de Luanco se consiguió localizar y detener a un segundo individuo de 25 años de edad y vecino también de Gijón como autor de la agresión con arma blanca. Este se había ausentado del lugar.

Unos de los detenidos se encuentran en dependencias de la Guardia Civil de Avilés, donde se están instruyendo las correspondientes diligencias para su entrega en el Tribunal de Instancia de Avilés. Mientras que el otro detenido, se encuentra bajo custodia en el Hospital de Aviles donde es asistido.