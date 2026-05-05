Pensionistas denuncian las "insuficiencias del sistema de atención a la dependencia" y exigen más financiación

Pensionistas de CCOO reclaman en Oviedo mejoras en el sistema de dependencia y más financiación. - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas de CCOO de Asturias, en el marco de las movilizaciones que se están llevando a cabo a nivel estatal, se han concentrado en la sede de la Junta General para denunciar las insuficiencias del sistema de atención a la dependencia y a la vez exigir una mayor financiación.

Según ha explicado el Secretario general del sindicato comarcal de pensionistas de Oviedo, Luis Fernández León, en Asturias, la gestión de la dependencia "necesita un revolcón" porque "no es aceptable que para tramitar un expediente de dependencia eso se emplee el doble de los 180 días exigidos por ley".

"Cada día que pasa en Asturias se mueran de entre tres o cuatro personas de media, esperando la tramitación del expediente sin ser valoradas. Hay más de 7.000 personas esperando la tramitación de un expediente dependencia que están siendo atendidas o cuidadas por un familiar. Exigimos que haya más residencias públicas y sobre todo agilidad en la tramitación de los expedientes para que se cumplan los tiempos establecidos en la ley", dijo.

En este sentido los representantes de CCOO han reclamado más financiación ya que en estos momentos se sitúa en torno al 8% del PIB y en un tiempo medio debería de duplicarse pasar al 1,5 hasta el 2% del PIB que es la media que tiene los países de la Unión Europea.

También desde el sindicato CCOO, Pilar Cantón, ha indicado que creen que es necesario que haya una "profesionalización" y que realmente sean servicios de calidad . "Que no vayamos a una tipo de prestación de low cost en la que todo vale, sino que se tomen en serio que las personas que hemos cumplido una edad y que llevamos una etapa de trabajo y hemos acabado con ella y ahora tenemos derecho a una a una prestación de calidad", dijo.

Otro aspecto que ponemos en nuestras reivindicaciones es que haya coordinación entre. Los servicios sanitarios y los servicios llamados de dependencia porque muchas veces van paralelos y no puede ser en nuestra etapa.

Necesitamos también unos servicios de sanidad. Específico y que piensen en nuestra situación y en nuestra capacidad de seguir siendo autónomos en todo momento.