Pepe Álvarez afirma que UGT hará lo necesario para garantizar el futuro de las plantas de ArcelorMittal en Asturias

OVIEDO/AVILÉS 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha vuelto a reiterar este miércoles en Avilés que la organización no se va a quedar cruzada de brazos en caso de ArcelorMittal no apueste por la producción de acero en España y en Asturias y no cumpla con su compromiso de futuro y actuarán de la forma que sea necesaria.

"Pues puede ser perfectamente con una intervención directa del Estado. Puede ser perfectamente buscando empresas que estén en condiciones de poder asumir la gestión de manera directa e inmediata. Puede ser con una intervención puntual del Estado y con la apertura de empresas o puede ser directamente quedándose al Estado. Es decir, lo que, en todo caso, nosotros vamos a trabajar al cien por cien para que la fabricación de acero se mantenga en las plantas de ArcelorMittal en Asturias", dijo.

Pepe Álvarez se pronunciaba así en rueda de prensa antes de participar en la jornada de clausura del Congreso de UGT Asturias en el que Javier Fernández Lanero ha salido reelegido con un apoyo mayoritario para un tercer mandato al frente del sindicato en Asturias.

Preguntado por la visita de los principales responsables de la multinacional ArcelorMittal a las plantas de la región, el secretario general de UGT ha indicado que no tienen ninguna información al respecto, no obstante ha incidido en que le parece positivo que estén en Asturias y que tengan la oportunidad de analizar y de conocer que hay unas instalaciones en unas condiciones inmejorables para la producción de acero, que tienen unos recursos económicos del PERTE muy importantes para poder hacer frente a esa situación y que, si hace falta hablar de más cuestiones aquí tienen a los representantes sindicales.

"Lo importante es que, en todo caso, tomen interés y, sobre todo, despejemos incertidumbres. Porque, repito, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados sencillamente porque la empresa propietaria decida que no le interesa fabricar en Asturias. Lo diré de otra manera, no es tanto no fabricar, sino no asegurar el futuro. Nosotros lo que queremos es que se garantice el futuro con otros medios que, en todo caso, tendríamos que crear.

Pepe Álvarez ha vuelto a destacar la necesidad de lograr un pacto de estado por la energía, una cuestión que ha recordado "ya viene de muy lejos" y nada tiene que ver con el reciente apagón. En este sentido ha dado "todo el apoyo" a la propuesta de UGT Asturias de convertir a Hunosa en una empresa de producción de energía propia.

REDUCCIÓN JORNADA LABORAL

El secretario de UGT ha incidido en la necesidad de contar con "un sindicalismo fuerte y responsable para hacer frente a todas las cuestiones de carácter global que nos atañen". También se ha referido a la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas.

En este sentido ha insistido Pepe Álvarez en que "no hay ninguna razón para que el Congreso no apruebe que se pueda debatir y enmendar la propuesta de reducción de acuerdo a las mayorías".

"Quienes se ponen no tienen ni siquiera argumentos para decir a la ciudadanía por qué están en contra. Es exigible un acto de democracia sin cobardía, sino lo hacen los vamos a perseguir democráticamente exigiendo día a día a los diputados que voten en contra que expliquen porque hurtan este debate, porque no hay ninguna razón válida para hacerlo", dijo.