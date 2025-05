Pepe Álvarez (UGT) cree que la principal responsabilidad en el accidente de Cerredo es de un "empresario desalmado"

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha referido este jueves al accidente de la mina de Cerredo en la que perdieron la vida cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos y ha pedido que "se centre el tiro en primer lugar en el primer responsable, que parece que es evidente que es un empresario, que es un desalmado". Álvarez ha considerado además "ejemplar" la depuración de responsabilidades en el Gobierno asturiano con la dimisión de la ex consejera Belarmina Díaz.

"No sé si el calificativo de empresario es un calificativo adecuado para un personaje de estas características. La asunción de responsabilidades políticas creo que es ejemplar, más allá de esto me preocupa que toda la vida política se centre en la política y mientras tanto haya un desalmado que lleva haciéndolas en Asturias y en León y creo que estos personajes no pueden quedar impunes e ir de juzgado en juzgado", dijo Pepe Álvarez.

No obstante, preguntado por la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente, el responsable sindical ha incidido que "no excluye para nada las responsabilidades", pero ha lamentado que hasta ahora no ha oído hablar de otras responsabilidades.

"Felicito al presidente del Gobierno del Principado porque creo que la asunción de responsabilidades políticas que se ha hecho en Asturias es ejemplar. La dimisión de la consejera, más allá de las responsabilidades que tenga, pero es evidente que es una asunción que a mí me gustaría que todas las administraciones miraran por el mismo rasero", insistió.