Peralta (Vox) alerta de que la "inseguridad" y la "delincuencia" se están extendiendo por los barrios" de Oviedo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha alertado este viernes de que "la inseguridad y la delincuencia se están extendiendo por los barrios" de Oviedo y ha instado al equipo de gobierno local a adoptar "medidas urgentes".

Peralta ha recordado que en La Corredoria el Ayuntamiento ya tuvo que implantar la llamada policía de barrio tras las reiteradas denuncias vecinales por robos y altercados, y que recientemente el PP reforzó la seguridad policial en San Lázaro tras la presión vecinal.

La edil ha advertido que ahora Pumarín sufre "una oleada de asaltos a comercios" y ha asegurado que Vox no permitirá que el PP actúe "solo bajo presión, cuando ya es demasiado tarde para comerciantes y vecinos".

"La reciente oleada de robos en el barrio de Pumarín, confirma la existencia de un patrón preocupante. La inseguridad, la delincuencia y los actos vandálicos ya no son ni puntuales ni localizados. Bajo el mandato del PP de Canteli en nuestros barrios, los delitos y la percepción de inseguridad de los vecinos va en aumento", ha dicho.

Peralta ha indicado que el barrio de Pumarín es "uno de los barrios más densamente poblados de Oviedo y con mayor diversidad social". "Precisamente por ello, requiere presencia policial estable, control efectivo y políticas claras de convivencia", ha añadido.

La edil ha apuntado que "desde Vox insistimos que no señalamos ni estigmatizamos a nadie por su origen, pero la convivencia solo es posible cuando la ley se cumple sin excepciones".

En este sentido, ha destacado que "la inmigración legal, ordenada y vinculada al trabajo no es el problema" sino "la falta de control frente a situaciones de irregularidad y la permisividad ante focos de marginalidad que acaban generando inseguridad, afectando especialmente a los propios vecinos trabajadores --sean españoles o extranjeros-- que cumplen la ley".