Las pernoctaciones hoteleras en Asturias bajan un 0,3% en febrero

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OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias en febrero descienden un 0,3% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 154.497 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de pernoctaciones en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 0,6% más de turistas en febrero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 87.964 viajeros. Por nacionalidad, 77.859 eran residentes en España, el 88,51%, mientras que 10.105 (11,49%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 1,4% y los extranjeros se redujeron un 5,5%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 130.432 las realizaron residentes en España (un 84,42%), mientras que 24.065 (15,58%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 61,15 euros, lo que representa una subida del 0,9% interanual. En general, los precios subieron un 1,89% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en febrero una ocupación del 31,53% y el sector hotelero empleó a 2.091 personas (un descenso del 1% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 78,35%, seguida de Madrid (56,59%) y Cataluña (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (27,28%), Castilla - La Mancha (27,67%) y Cantabria (29,36%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (32,1%) en febrero junto a Andalucía (15,26%) y Cataluña (14,91%).