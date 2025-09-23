Las pernoctaciones hoteleras en Asturias se reducen un 4,2% en agosto

Archivo - Imagen de archivo de Hotel Eurostars Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias en agosto han empeorado y registran un descenso del 4,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 661.285 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 1,67% menos de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 286.710 viajeros. Por nacionalidad, 228.497 eran residentes en España, el 79,7%, mientras que 58.213 (20,3%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 2,7% y los extranjeros aumentaron un 2,5%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 550.833 las realizaron residentes en España (un 83,3%), mientras que 110.452 (16,7%) fueron residentes en el extranjero.

120,92 EUROS LA NOCHE DE MEDIA

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 120,92 euros, lo que representa una subida del 7% interanual. En general, los precios subieron un 8,97% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en agosto una ocupación del 74,26% y el sector hotelero empleó a 3.692 personas (un descenso del 2,4% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 89,55%, seguida de Canarias (82,61%) y País Vasco (79,09%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (38,65%), Extremadura (45,11%) y Madrid (55,26%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,64%) en agosto junto a Cataluña (18,29%) y Andalucía (15,74%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a agosto del año anterior en Madrid (+12,22%) y en Murcia (+10,12%). La menor subida se registra en Cataluña, con una tasa de variación anual del +1,49%.

