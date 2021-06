Una perspectiva más femenina marca la inauguración de una feria del Libro con récord de casetas participantes

GIJÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de la Feria del Libro de Gijón (FeLiX), Jaime Priede, ha destacado este jueves que esta quinta edición incluye un programa muy variado, con nombres relevantes en la Literatura, récord de casetas y, especialmente, una perspectiva femenina que se va abriendo paso cada vez más.

Así lo ha señalado tras el corte de cinta inaugural en la calle de Tomás y Valiente, en el que han participado representantes de la Corporación gijonesa, con la alcaldesa al frente, Ana González, y otros autoridades como el director de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), Miguel Barrero.

Priede ha resaltado que la Feria cuenta con autores como Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Najat el Hachmi (Premio Nadal 2021), Juan Manuel Gil (Premio Biblioteca Breve 2021), Pedro Simón (Premio Primavera de Novela 2021) o Sergio del Molino.

Se ha querido, según él, hacer un "hueco importante" a las autoras, escritoras que están aportando a la narrativa española actual una visión "que solo se puede aportar desde la perspectiva de mujer", ha incidido.

Ha precisado, eso sí, que no habla de literatura femenina, si no de la perspectiva de mujer, que, a su parecer, es una voz narrativa que hasta ahora no se estaba dando y que aporta su visión en temas como la maternidad, la invisibilidad social, la falta de referentes. Ha citado, en este caso, a autores como Brenda Navarro, Elena Medel o Edurne Portela.

Asimismo, ha remarcado que se quiso que los actos programados sean actividades donde se aporte cultura. Especialmente ha resaltado que se ha batido récord de casetas, con 52, 12 más que el pasado año.

A mayores, ha incidido en que en esta edición vienen editoriales de fuera, como el Gremio Editores de León y algunas de Cataluña. Algo que ha considerado beneficioso, al haber más variedad de libros, al margen de la difusión que se pueda hacer de Asturias fuera de la región.

Incluso ha mostrado su deseo a que, si se puede, llegar a 60 casetas, sobre todo para traer a editoriales de fuera que aporten más diversidad

PROGRAMA "IMPRESIONANTE"

La alcaldesa de Gijón, Ana González, por su lado, ha destacado que la inauguración de esta feria es muy importante, ya que implica otro paso más hacia la recuperación de la vida, y más si se hace de la mano de la literatura, según ella.

Asimismo, se ha mostrado contenta de que mejora ediciones anteriores, tanto por el numero de casetas como de actividades y presencia de autores relevantes.

De hecho, ha opinado que el programa es "impresionante", a lo que ha añadido que el acto preliminar con el cantautor Joan Manuel Serrat fue "entrañable e intenso".

Preguntada por las medidas 'antiCOVID', ha indicado que si bien seguimos con un mensaje optimista de que cada día la situación está mejor, ha advertido de que queda un tiempo aún para decir que hemos vivido una pandemia.

Ha animado, en este sentido, a no querer dar un salto triple, sino ir paso a paso. Dicho esto, ha llamado la atención sobre que Gijón está ya lleno de actividades, a lo que ha animado a aprovecharlas "para reencontrarnos", ha indicado la regidora gijonesa.