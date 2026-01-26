Pesca.- Bruselas comparte la preocupación de España e Irlanda por la cuota de caballa de Reino Unido y Noruega

Archivo - Descargas de verdel en puertos vascos - GOBIERNO VASCO - Archivo

El comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, se ha mostrado este lunes "totalmente de acuerdo" con la posición de España e Irlanda frente a la cuota de caballa fijada por Noruega, Reino Unido, Islandia y las islas Feroe para 2026, al advertir de que el nivel de capturas es "muy superior" al recomendado por la ciencia y que aplicarlo "amenazaría gravemente" la sostenibilidad del caladero.

"La aplicación de las cuotas sobre la base del total admisible de capturas (TAC) recomendado en el acuerdo cuatripartito amenazaría gravemente tanto la sostenibilidad de la pesca como los medios de subsistencia" de las comunidades costeras de la UE, ha señalado durante la reunión del consejo de ministros de Agricultura y Pesca en Bruselas.

El acuerdo alcanzado en diciembre por esos cuatro Estados se basa en un recorte del 48%, frente a la reducción del 70% aconsejada por los expertos y asumida por la UE, una divergencia que ha reabierto el debate sobre el reparto de los límites de capturas.

Kadis ha advertido, además, de que la población de caballa del Atlántico nororiental está en una situación "extremadamente precaria", "al borde del colapso", tras años de sobrepesca, y ha criticado que el pacto se cerrara "sin consulta previa con la Unión Europea".

LA COMISIÓN MANTIENE ABIERTAS SUS OPCIONES

El comisario ha asegurado que Bruselas está actuando "a todos los niveles" --técnico, diplomático y político-- para defender la posición europea y ha afirmado que, tras escuchar el planteamiento que Irlanda ha llevado al Consejo con el respaldo de España, "todas las opciones siguen estando sobre la mesa".

En el debate, el ministro de Pesca irlandés Timmy Dooley ha advertido de que la cuota acordada es "significativamente más elevada" que la planteada por el dictamen científico y ha reclamado aclarar cuanto antes las cifras para 2026, dada la importancia estacional de esta pesquería.

Un reclamo compartido por su homólogo español, Luis Planas, quien ha planteado dos posibles vías: adoptar medidas firmes frente a la pesca no sostenible o, en su defecto, reconsiderar el recorte aplicado por la UE para acercarlo al asumido por los cuatro países costeros.

