La pianista Noelia Rodiles estrena el Concierto n.3 de Jesús Rueda junto a la Filarmónica Eslovaca y Daniel Raiskin

La pianista Elena Rodiles. - ELENA RODILES

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo 8 de enero la pianista Noelia Rodiles estrena el Concierto para piano y orquesta n.3 "Rivers in Winter" del compositor Jesús Rueda junto a la Filarmónica Eslovaca bajo la dirección de su titular, Daniel Raiskin, dentro de la temporada de la Filarmónica Eslovaca.

La obra está dedicada a la propia Rodiles, quien colabora frecuentemente con el compositor. Así, anteriormente ha estrenado la Sonata n.º 5 "Butterfly Effect", incluida en su grabación discográfica The Butterfly Effect (2020).

El programa del día 8 se completa con el poema sinfónico El Moldava de "Mi patria" de Smetana y los Cuadros de una exposición de Mussorgsky.

Este mismo concierto se presentará el 5 de marzo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, concierto que supone el debut de Noelia Rodiles en el ciclo Ibermúsica.

Entre sus compromisos para la temporada 2025/2026 se incluyen también el estreno de la Sonata para piano de Orbón (cuya partitura permanecía inédita), así como su vuelta al Palau de la Música de Barcelona, el Auditorio Nacional o la Fundación Juan March de Madrid.