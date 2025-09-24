Piden 8 años de prisión para un hombre por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 8 años de prisión y 13 de alejamiento para un hombre por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta en el verano de 2024. El Ministerio Fiscal ha enviado su escrito de conclusiones provisionales al órgano jurisdiccional correspondiente, según ha informado la Fiscalía.

El procesado mantiene una relación de enemistad con su cuñado, de tal forma que ya fue condenado en sentencia firme en julio de 2024 por dos delitos de amenazas graves con una motosierra, uno cometido contra él y otro contra la esposa de este, la hermana del procesado.

La Fiscalía sostiene que, sobre las ocho de la tarde del 24 de agosto de 2024, el procesado cogió una motosierra de su vivienda, en Peñamellera Alta, y tras comprobar que funcionaba correctamente, se subió con ella en su coche y condujo a gran velocidad hasta un camino agrario donde estaba la víctima, a bordo de otro vehículo.

Al llegar allí, le cerró el paso, se bajó del turismo, cogió la motosierra y se dirigió a su cuñado, que también se había apeado de su coche. En ese momento, el procesado arrancó la motosierra y, al tiempo que decía "te voy a trocear", asestó al hombre un corte vertical (de arriba hacia abajo) que le alcanzó la zona derecha del cuello, el tórax y la extremidad superior derecha. La agresión le provocó heridas profundas, también en la vena yugular externa, zona de riesgo vital inminente.

El heerido echó a correr hasta llegar a un bar (unos 200 metros), donde terceras personas le socorrieron, taponándole la herida, y llamaron al 112, evitando así su muerte. Una vez cometidos estos hechos, el procesado estuvo en paradero desconocido hasta las siete de la mañana del día 25, momento en que fue detenido en las proximidades de su domicilio, con lesiones en la comisura del ojo derecho y restos de una sustancia roja en el rostro y los brazos, lesiones que no ha quedado probado que le provocara el denunciante, tal y como él relató.

El procesado permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza por estos hechos desde el 27 de agosto de 2024. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa del artículo 138.1, en relación con el 16, del Código Penal.

Y solicita que se condene al procesado a 8 años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y prohibición de aproximarse a su cuñado, a su domicilio, trabajo o cualquier lugar donde se encuentre a menos de 300 metros, y de comunicarse con él por cualquier procedimiento, todo ello durante 13 años. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 33.000 euros por los daños y perjuicios causados, más los intereses legales correspondientes.