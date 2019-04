"El pilar no tenía la protección, que reconduciría al autobús", asegura el abogado del chófer del Alsa

Publicado 25/04/2019 14:30:09 CET

AVILÉS, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El abogado defensor del chófer del autobús Alsa, que tuvo un accidente en la salida de Avilés donde fallecieron cinco personas en septiembre del 2018, Víctor Tartiere, ha asegurado este jueves que "pediré nuevas pruebas", porque "parece ser que el pilar no tenía la protección obligatoria, que hubiera reconducido al vehículo a la carretera, y hubiese evitado muchas de las consecuencias del accidente".

El letrado ha realizado estas declaraciones ante los periodistas a la salida de los juzgados de Avilés, donde la jueza del juzgado de instrucción numero 3 ha tomado declaración como investigado al chófer del Alsa, que se estrelló en septiembre contra uno de los pilares de las obras de los nuevos enlaces del PEPA, donde fallecieron cinco personas y el accidente se saldó con 15 heridos, incluido el conductor, que entre otras secuelas ha perdido una pierna.

Entre 15 y 16 abogados se han personado en estas diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido en aquel accidente. " Él no se ha dado cuenta de nada de lo que ha pasado y no puede precisar como fue el accidente ni dar ningún detalle del mismo, y poco más se puede añadir al atestado de la guardia civil. No recuerda nada antes, durante y después del accidente", ha señalado Víctor Tartiere.

El investigado ha reconocido que estaba tomando un medicamento contra la epilepsia el día del accidente. " Ese medicamento no es incompatible con la conducción, al revés es preventivo de determinadas enfermedades. No fue un problema de somnolencia, fue más complejo", ha apuntado el abogado defensor.

Por el contrario, uno de los abogados de la acusación particular, Gonzalo Botas, ha dado otra versión ante los medios de comunicación. "No sabemos por qué en el informe de la mutua no aparece el medicamento que el toma que es el cirvax, que según la ficha tiene como reacciones más frecuentes la somnolencia, que puede que sea la causa el accidente, y por lo tanto puede haber una serie de negligencias, porque él estaba tomando un tratamiento con el que no debía conducir, y ni mucho menos un autobús", ha señalado Botas.

En estas diligencias previas las acusaciones particulares quieren determinar las posibles negligencias de mutuas, médicos u otros factores que hayan provocado el accidente, pero de momento sólo señalan a un culpable. "Vamos a mantener la acusación contra el chofer, y hoy no puedo decir que haya otro responsable del accidente, que no sea él", ha zanjado Botas.

La jueza del Juzgado Instrucción Número 3 de Avilés continuará progresando en las diligencias previas del caso, y cuando todas las partes hayan aportado todas las pruebas fijará la fecha del juicio, que depurará las responsabilidades del accidente ocurrido en septiembre del 2018 en la salida de Avilés.