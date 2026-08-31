Pillan a un menor de 11 años conduciendo junto a su padre en un restaurante cerca de Gijón

Guardia Civil de Tráfico en Asturias. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha investigado a dos menores por conducir un coche sin haber obtenido nunca el permiso de circulación, así como a los adultos que los acompañaban en calidad de propietarios del coche. El primero de los episodios tuvo lugar en la AS-238 a la altura de Luanco (Gozón), cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Gijón interceptaron a un joven realizando maniobras bruscas y a punto de salirse de la calzada junto al dueño del turismo, de 63 años. La segunda intervención se registró en la AS-II entre Oviedo y Gijón, donde una patrulla de Candás sorprendió a un niño de 11 años al volante en el aparcamiento de un restaurante acompañado por su padre. En ambos casos, las diligencias han sido derivadas a la Fiscalía de Menores de Oviedo y a los juzgados de Avilés y Gijón.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha explicado que se atribuye a estos menores un delito contra la seguridad vial al conducir un turismo sin haber obtenido nunca la autorización administrativa. El primero de los hechos ocurrió en torno a las 18.15 horas del pasado 21 de julio, en la carretera AS-238 (Avilés-Luanco), km 8,000, próximo a la localidad de Luanco. Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Gijón detectó un vehículo que realizaba una conducción irregular, alternando aceleraciones y deceleraciones bruscas sin motivo aparente, llegando casi a salirse de la vía por el margen derecho.

Tras detener el turismo e identificar a sus ocupantes, los agentes comprobaron que el conductor carecía de permiso por ser menor de edad y que el acompañante era el propietario del vehículo de 63 años de edad y vecino de Avilés.

El segundo de los hechos se produjo a las 18.00 horas del día 25 de agosto cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Candas, se percató a la altura del km. 20,900 de la AS-II (Oviedo-Gijón) de la presencia de un vehículo que circulaba anormalmente despacio en la zona de estacionamiento de un restaurante próximo a la ciudad de Gijón. Identificados los ocupantes del turismo, se pudo comprobar que el conductor era un menor de 11 años y el otro usuario era su padre, de 53 años de edad y vecino de Roma (Italia).

En ambos casos el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) con base en el Destacamento de Tráfico de Gijón se hizo cargo de las diligencias policiales, las cuales fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Oviedo y a los Tribunales de Instancia de Avilés y Gijón respectivamente.