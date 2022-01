Piñán dice que Foro no apuesta por la oficialidad

OVIEDO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, se ha referido este martes a las negociaciones para una reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias que incluya la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano. Según la dirigente asturiana ha quedado claro que Foro no apuesta por la oficialidad.

PSOE, Podemos, IU y Foro mantenían este lunes una reunión acerca de esa reforma. Solamente juntos lograrían los 27 votos necesarios para poder cambiar la norma. Pero no hubo entendimiento.

Según Piñán, lo que se ha constatado es que los tres partidos de izquierda, PSOE, Podemos e IU "sí apuestan claramente por la oficialidad".

Sin embargo, los demás, incluido Foro, no hacen lo mismo. "Mucho más no hay que decir", ha comentado Piñán, que ha evitado profundizar más sobre el asunto. "Es legítimo que un partido no quiera la oficialidad", ha zanjado sobre la posición de Foro Asturias.