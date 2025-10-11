Los pingüinos actúan como difusores de contaminación en la Antártida, según un estudio científico

Cristina García Hernández y Jesús Ruiz Fernández tomando muestras de suelos en la pingüinera de Morro Bayli, situada al noreste de la isla Decepción, en la que anidan más de 120.000 parejas de pingüinos anualmente. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Investigadores de la Universidad de Oviedo participan en una investigación que revela que son esenciales para el equilibrio de la Antártida, pero también pueden ser una fuente natural de contaminación

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) y de las universidades de Oviedo, Santiago de Compostela y Barcelona han documentado la presencia y el origen de diversos contaminantes en los suelos de colonias de pingüinos recogidos en las islas Livingston y Decepción, al noroeste de la península Antártica. Los resultados del estudio, publicados en la revista Geoderma, han mostrado un enriquecimiento significativo en nutrientes, metales como cobre (Cu) y zinc (Zn) y compuestos orgánicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs).

El equipo científico concluye que los pingüinos actúan como vectores biológicos capaces de transferir contaminantes desde el medio marino hacia los ecosistemas terrestres antárticos. Asimismo, identifican múltiples orígenes para estos contaminantes: la propia actividad biológica de las aves, la influencia de la actividad volcánica en la isla Decepción y, en menor medida, la actividad humana vinculada a bases científicas y turismo.

Según destacan en una nota de prensa, en algunos puntos los niveles de estos metales superaron los valores de referencia internacionales. Aunque los suelos parecen soportarlos sin efectos inmediatos, "si se filtran hacia riachuelos o aguas costeras, podrían afectar a organismos acuáticos extremadamente sensibles, como el plancton, base de la cadena alimentaria marina", señala la primera autora del estudio e investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO-CSIC, Begoña Pérez.

El estudio también ha detectado la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), compuestos contaminantes que, en otras partes del mundo, suelen estar asociados a la quema de combustibles fósiles o procedentes del petróleo. Sin embargo, en la Antártida la situación es diferente: en la isla Decepción los PAHs provienen, en gran medida, de la intensa actividad volcánica registrada en los últimos siglos, mientras que en Livingston están más vinculados al guano de las aves.

"Aunque las concentraciones halladas no alcanzan niveles de alarma y son entre 50 y 1000 veces inferiores a los que generan efectos tóxicos en los organismos marinos, la investigación rompe con la idea de que la Antártida es un entorno inalterado", señala Pérez. Además, el aumento de precipitaciones y el deshielo del permafrost debido al cambio climático podrían movilizar los metales y contaminantes acumulados en los suelos y el guano, trasladándolos a lagos y zonas costeras, donde pueden resultar dañinos para especies sensibles y alterar las cadenas tróficas polares.

"Los pingüinos son esenciales para el equilibrio de la vida en la Antártida, pero también pueden convertirse en una fuente natural de contaminación en un ambiente extremadamente frágil", afirma el catedrático de la Universidade de Santiago e investigador del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais da USC (CRETUS) y coordinador del estudio, profesor X.L. Otero.

Los profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo Cristina García Hernández y Jesús Ruiz Fernández, que realizaron el trabajo de campo para obtener las muestras de suelo que han permitido documentar la distribución de contaminantes, destacan la importancia de un hallazgo, que subraya "la extrema fragilidad de los ecosistemas antárticos ante el cambio climático global, ya que el deshielo podría movilizar estos contaminantes acumulados hacia las aguas costeras, lo que afectaría directamente a la base de la cadena trófica marina".

Los datos para la realización de este estudio provienen de una campaña llevada a cabo en los meses de febrero y marzo de 2018 en las islas Livingston y Decepción, en el archipiélago de las Shetland del Sur, al noroeste de la península Antártica.

La logística que permitió el desarrollo de la campaña se debe al proyecto Cronoantar, coordinado por el profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo Jesús Ruiz Fernández.

Este estudio ha contado también con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Programa de Investigación Polar, de la Xunta de Galicia (Axudas á Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do SUG del Plan Galego IDT) y la Generalitat de Cataluña.